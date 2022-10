PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – E’ il top di gamma Sportequipe ed incarna a pieno il processo di evoluzione tecnologica e qualitativa intrapreso da DR Automobiles Groupe, grazie alla costante collaborazione tra il centro ricerca e sviluppo italiano e quello del partner industriale asiatico. Un 7 posti di ben 4,72 metri estremamente performante grazie ad una sofisticata tecnologia Hybrid Plug-in, in grado di sprigionare complessivamente 320 CV con una coppia massima complessiva di 510 Nm ed un’accelerazione da 0 a 100 in 7 secondi. E’ spinto da un motore termico 1.5 turbo benzina da 115 Kw e due motori elettrici (uno da 55 Kw, l’altro da 70 Kw) che, alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,27 kWh, hanno un’autonomia complessiva di 100km.

Nelle decelerazioni e frenate, il sistema Brake-by-Wire trasmette l’energia cinetica del veicolo al motore attraverso l’albero di trasmissione e il riduttore. In questo modo l’energia meccanica viene convertita in energia elettrica in grado di ricaricare il pacco batterie. Ma le batterie si ricaricano anche quando l’auto è ferma, con il motore termico acceso.

Il sistema Hybdrid della Sportequipe 8 ha diverse modalità di funzionamento: con un solo motore elettrico a basse velocità; con entrambi i motori elettrici a velocità intermedie; in parallelo con il motore termico e i due elettrici; in extended mode, con il motore termico e i due elettrici in serie, a velocità più sostenute; con il solo motore termico quando la parte elettrica viene a mancare.

L’autonomia complessiva della Sportequipe 8 è davvero molto importante, quasi 1.500 km, considerando che ha un sistema di alimentazione addirittura tri-modale: elettrico, benzina, GPL.

Infatti la parte termica sfrutta la tecnologia Thermohybird benzina/GPL di DR Automobiles Groupe, che va a lavorare insieme ai due motori elettrici a magneti permanenti di cui è dotata.

L’abitacolo è da vera ammiraglia. Interni in pelle pregiata. Sulla plancia spicca il grande TFT che permette di gestire e tenere sotto controllo tutte le principali funzioni dell’auto.

Il tunnel centrale oltre al cambio CVT a 3 marce e i comandi di commutazione tra full electric ed Hybrid, ospita anche il touch LCD del climatizzatore. Il tetto panoramico, il soft touch Keyless System, il sistema di telecamere a 360° sono soltanto alcune delle dotazioni di serie.

La Sportequipe 8 Hyrbid Plug-in sarà disponibile tra la fine dell’anno e gli inizi del 2023, anche nelle sole versioni Thermohybrid benzina/GPL: 2.0 TGDI, turbo benzina ad iniezione diretta da 260 CV, anche 4×4; 1.6 TGDI, turbo benzina ad iniezione diretta da 200 CV.

La Sportequipe 8 è esposta nella Hall 4 del Salone dell’Auto di Parigi, nello stand del gruppo Crèdit Agricole Consumer Finance e nello specifico nell’area dedicata a FCA Bank e Leasys Rent, di cui DR Automobiles Groupe è partner.

– foto ufficio stampa DR Automobiles Groupe –

(ITALPRESS).