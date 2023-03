TORINO (ITALPRESS) – Continua il viaggio nella leadership della nuova Range Rover. Camilla Lunelli nella sua lezione alla Leadership Academy organizzata insieme al Politecnico di Torino, ha evidenziato l’importanza del networking sia nel gruppo di famiglia, cui fanno capo anche tra vari brand le Cantine Ferrari di Trento, sia nella sua esperienza professionale che l’ha vista impegnata anche nel programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo in Niger e poi in Uganda.

“Stiamo sempre più andando verso un modello di leadership nelle aziende che mette al centro le persone. Il leader deve aver ben chiari visione e obiettivo, ma poi bisogna creare un dialogo all’interno, così come all’esterno dell’azienda. L’empatia è sempre più importante, per sviluppare i talenti con cui raggiungere i risultati sperati” spiega la Lunelli, che nel gruppo di famiglia ricopre il ruolo di direttore della comunicazione e delle relazioni esterne. Sul tema della sostenibilità ambientale, aggiunge “lavoriamo da molto tempo, ma siamo anche impegnati sugli impatti sociali delle nostre azioni, guardando al benessere dei collaboratori, e del territorio in cui si opera, in particolare i giovani”.

Un cammino simile a quello del progetto della Leadership Academy di Range Rover che è arrivato dentro l’aula magna del Politecnico di Torino al Lingotto. “Mi è piaciuto riscontrare un interesse sul tema di genere, e sul modello di leadership al femminile, o come l’abbiamo chiamata oggi, contemporanea” sottolinea. “Questo tipo di tema è stato toccato dai ragazzi, ed è una cosa che mi è piaciuta, perchè finchè siamo solo noi donne a parlare di soffitto di cristallo o necessità di maggiore rappresentanza, andremo poco lontano. Se sono i ragazzi a rendersi conto che dobbiamo operare per cambiare questo stato di cose può darci delle speranze” racconta a Italpress la Lunelli, che dal 2021 collabora attivamente al progetto “Leader by Example”, che celebra il lancio della Nuova Range Rover. Sin dalla prima generazione del 1970, Range Rover ha infatti definito un nuovo segmento, quello del fuoristrada di lusso, di cui è diventata e rimasta leader di riferimento indiscussa. Valori intrinsechi di leadership che vengono raccontati in una serie di incontri al Politecnico di Torino anche da Ettore Bocchia, Alberto Galassi, Stefano Seletti, e Michele Pontecorvo.

L’obiettivo è di formare i protagonisti chiave del domani, già nel percorso dei corsi di laurea in Design e comunicazione visiva e Design sistemico. Leadership significa avere il coraggio di osare, o cambiare anche nei modelli di gestione delle imprese. “Sono convinta che una famiglia imprenditoriale, possa essere un fattore di grande successo per un’azienda, perchè trasmette i valori in maniera più pervasiva, e permette di avere obiettivi di lungo termine, senza logiche di profitto a breve termine. E’ però anche vero – sottolinea – che il ruolo delle famiglie deve essere regolamentato, per non essere di ostacolo alla ricerca dei talenti, che è il fattore critico per il successo delle aziende” e per rimanere leader.

foto: xb2/Italpress

(ITALPRESS).