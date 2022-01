Al Policlinico di Palermo un’arma in più per la cura del mieloma

Al Policlinico di Palermo un’arma in più per la cura del mieloma

Un nuovo approccio per la cura del mieloma multiplo che unisce le potenzialità della clinica e della diagnostica. Il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha adesso un'arma in più per trattare questo tumore che colpisce le cellule produttrici degli anticorpi. mra/abr/gtr