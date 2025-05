Al Parco Albanese-Bissuola di Venezia la ‘Bimbimbici 2025’

VENEZIA (ITALPRESS) – “Bimbimbici 2025”, la giornata dedicata alla bicicletta e alla mobilità sostenibile per grandi e piccini, è tornata oggi in città. 370 adulti, bambini e personale specializzato con le loro biciclette hanno pedalato, da questo primo pomeriggio, lungo 11 percorsi guidati, con ritrovo nei diversi quartieri della terraferma e hanno ultimato il percorso al Parco Albanese-Bissuola di Mestre.

La manifestazione, che quest’anno si fa promotrice dello slogan “Il Futuro arriva in bicicletta”, è organizzata dal Comune di Venezia e ha coinvolto famiglie, volontari e bambini in pedalate semplici e sicure nelle aree urbane della città. Ad attenderli al termine della pedalata: eventi con musica, giochi, laboratori, merenda e premiazioni.

A prendere parte all’iniziativa, in rappresentanza dell’Amministrazione, sono stati gli assessori alla Mobilità e Viabilità, Francesca Zaccariotto, alle Politiche educative, Laura Besio, e alla Promozione del territorio, Paola Mar. “Bimbimbici è la festa di tutta la Città – ha dichiarato l’assessore Besio – Un appuntamento molto atteso anche dalle scuole, con le quali abbiamo imbastito delle lezioni specifiche e introduttive al tema della mobilità sostenibile. Andare in bici significa stare all’aria aperta e praticare dello sport, promuovendo così le buone pratiche di salute. Oggi è stata anche occasione di scoperta del nostro territorio, delimitato da piste ciclabili e diversi sentieri. Tengo a ringraziare tutti gli amici della bicicletta, gli uffici tecnici del Comune e specialmente voi ragazzi che avete reso possibile questo evento”.

Dello stesso tono anche l’intervento dell’assessore Zaccariotto che ha sottolineato quanto la semplice pedalata sia occasione per riscoprire insieme il piacere di muoversi in modo sostenibile e divertente. “E’ fondamentale – ha aggiunto Zaccariotto – mettere in sicurezza le piste ciclabili sparse su tutto il nostro territorio. Stiamo lavorando verso questa direzione affinché tutti possano andare in bicicletta in sicurezza. A tal proposito, è giusto ringraziare tutte le figure tecniche professionali che ci aiutano a realizzare le piste ciclabili. Dobbiamo inoltre ringraziare i membri delle nostre famiglie che ci hanno insegnato ad andare in bicicletta. Eventi come questo ci ricordano l’importanza di promuovere l’uso della bicicletta fin dalla giovane età”.

I luoghi percorsi, snodati tra le vie della città, sono stati: Zelarino – Piazza Chiesa S. Vigilio, Favorita – Parcheggio scambiatore Terraglio – angolo via Borgo Pezzana, Carpenedo – Piazza Carpenedo, Mestre centro – Via Rosa / Piazzale Donatori di Sangue, Chirignago – Piazza S. Giorgio, Catene – Ingresso del Parco Catene, Marghera – Piazza S. Antonio, Asseggiano – Piazza chiesa di Asseggiano, Gazzera – Piazza Rio Cimetto Santa Barbara, Dese – Piazza Chiesa, Favaro – Piazza Pastrello.

L’obiettivo della manifestazione Bimbimbici è stato quello di offrire una grande opportunità per potenziare infrastrutture dedicate e politiche a favore della mobilità ciclistica. Un’esperienza divertente, educativa e sicura, che può insegnare fin da piccoli i diritti e i doveri di chi si muove attivamente.

