VENEZIA (ITALPRESS) – “Quello che viene inaugurato oggi non è solo un nuovo servizio di mobilità pensato in un’ottica di promozione turistica della sponda orientale del Lago di Garda ma è anche un’occasione per procedere in modo sempre più deciso verso soluzioni di mobilità ecologica e intermodale, dimostrando come ambiente, fruizione del territorio e trasporti possano e debbano sempre più essere concepiti in modo unitario”. Lo ha affermato la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti a Verona, alla presentazione di Garda Link, il nuovo servizio di mobilità che consente, con un unico biglietto acquistabile dal portale Fs, di arrivare in treno alla stazione di Verona Porta Nuova e salire su uno degli autobus Atv che ogni 30 minuti effettuano i collegamenti giornalieri con tutte le località turistiche della sponda orientale del Garda. Attivo dal 13 giugno scorso, garantisce 27 collegamenti giornalieri con Bardolino, Lazise, Garda, Torri del Benaco, Brenzone sul Garda e Malcesine. Il servizio rientra nell’ambito di una più generale iniziativa messa in campo da parte del Gruppo FS Italiane per sostenere turismo e soluzione di mobilità sempre più green e si aggiunge agli altri collegamenti estivi integrati (treno+bus) di Trenitalia per il Veneto inaugurati negli scorsi anni: Alleghe Link, Bibione Beach Link, Caorle Link, Chioggia Sottomarina Link, Cortina Link, Jesolo Link, Tre Cime Link, oltre a Trenobus delle Dolomiti, Treviso Airlink e Verona Airlink, ed infine Verona Atv.

– Foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).

