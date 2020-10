ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Rins vince il Gran Premio di Aragon, decimo appuntamento del calendario di MotoGP. Sulla pista spagnola il pilota della Suzuki trionfa davanti ad Alex Marquez (Honda) e al compagno di squadra Joan Mir. Un risultato che, in concomitanza con la gara da incubo vissuta da Fabio Quartararo, consente a Mir di portarsi in testa alla classifica generale. Quarto posto per Maverick Vinales (Yamaha) davanti a Takaaki Nakagami (Honda) e Fabio Morbidelli (Yamaha). Giornata complicata per le Ducati con Andrea Dovizioso a chiudere 7° mentre a chiudere la top ten, invece, ci sono Cal Crutchlow (Honda) e le due Ducati di Jack Miller e Johann Zarco.

Domenica da dimenticare, infine, per Fabio Quartararo, scattato in pole position ma finito in fondo al gruppo e costretto ad abbandonare il primo posto nella classifica mondiale.

(ITALPRESS).