ROMA (ITALPRESS) – Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, ha lanciato la campagna “Stay Alive” Danacol | Stay Alive con protagonista Elio, che mira a sensibilizzare gli italiani sul tema del rischio cardiovascolare e che ha dato il via alla settima edizione del Mese del Cuore, dedicato alla prevenzione anche tramite check up gratuiti sui fattori di rischio.

Durante il “Mese del Cuore”, nei tre weekend dal 21 settembre al 7 ottobre 2022, a Roma, verranno offerti check up gratuiti effettuati da un team di medici coordinato dal professor?Francesco Landi, Direttore Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e Ordinario di Medicina interna e Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Le visite di screening si terranno a Roma presso il Policlinico Gemelli, Palazzina CeMI (Centro di Medicina dell’Invecchiamento) piano 0 ala V (si consiglia di accedere dall’ingresso Largo Francesco Vito 1) nei seguenti giorni e orari: 21 settembre (h. 14-19), 22 settembre (h. 14-19) e 23 settembre (h. 9-13);

28 settembre (h. 14-19), 29 settembre (h. 14-19) e 30 settembre (h. 9-13); 5 ottobre (h. 14-19), 6 ottobre (h. 14-19) e 7 ottobre (h. 9-13)

Inoltre, i check up gratuiti verranno effettuati anche il 14 ottobre, presso il Circo Massimo, in occasione della Longevity Run (14 – 15 ottobre).

Gli screening potranno essere prenotati direttamente al link www.danacol.it/prenota-il-tuo-checkup-gratuito

I medici eseguiranno la misurazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare, ovvero la pressione arteriosa, i valori di glicemia e colesterolo, dell’indice di massa corporea, unitamente alla valutazione dello stile di vita (ad esempio il fumo), delle abitudini alimentari e di alcuni parametri di performance funzionale (come la forza muscolare). Al termine della visita ai partecipanti verrà rilasciata una scheda in cui saranno riportati i risultati delle valutazioni eseguite, corredati da consigli e raccomandazioni per un corretto stile di vita.

Novità di quest’anno, che garantisce una maggiore accessibilità ai controlli, è la possibilità di effettuare un percorso di benessere completamente digitale tramite Smart Axistance e-Well Digital, l’applicazione sviluppata da Enel X che consente di migliorare il proprio stile di vita con il supporto dei medici del Policlinico Gemelli. ?Il percorso prevede un check-up digitale iniziale con la compilazione di un questionario di auto profilazione e la misurazione di alcuni parametri vitali attraverso test guidati da video tutorial; i dati raccolti permetteranno ai medici di creare un programma personalizzato, che include un piano di fitness su misura e il monitoraggio di diverse aree fondamentali per la riduzione dei fattori di rischio per la salute quali fumo, stress e sonno.

Il programma di benessere verrà assegnato durante il videoconsulto in App, che consente un confronto diretto con le equipe del Policlinico Gemelli ovunque ci si trovi. Per prenotare il check up virtuale consultare il sito web https://www.danacol.it/mese-del-cuore/

