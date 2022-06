REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha vinto il premio Mediastars per il mediometraggio “Gli Amigos” nella categoria film istituzionale (primo classificato) e nella sezione Televisione e Cinema (secondo classificato).

Il Premio Mediastars, giunto alla sua XXVI edizione, è uno dei più autorevoli riconoscimenti a livello nazionale per la realizzazione di campagne di Advertising, Corporate Design e Comunicazione Multimediale.

Le giurie composte da 222 professionisti hanno valutato complessivamente un numero di 580 lavori e espresso, attraverso 16.082 mail, i loro giudizi in merito all’originalità dell’idea creativa, alla sua realizzazione e al valore comunicazionale del lavoro prodotto all’interno del media per cui era stata progettata.

Il film (Italia, Akita Film, 2021) con Stefano Fresi, Niccolò Gentili, Barbara Venturato, Francesco Gaudiello, Elena Funari, Marianne Leoni è un viaggio nel territorio di origine e produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.

Una scuola di cucina viene invitata a partecipare ad una gara per aggiudicarsi uno stage presso il ristorante dello chef pluristellato Massimo Bottura. La vera sfida è che tutti devono utilizzare lo stesso ingrediente in ogni ricetta: il Parmigiano Reggiano. Da qui inizia un viaggio alla scoperta dei valori e dei segreti di questo prodotto straordinario, delle relazioni e dei sogni della giovane squadra di chef che animano questa storia appassionante. Stefano Fresi, il maestro della scuola di cucina, farà loro da guida e da mentore in questo viaggio dalle molteplici scoperte. Tutto quello che mangiamo porta con sè un valore che va protetto, custodito, tramandato. E’ quel valore che anche un gruppo di ragazzi, di amici – perchè in viaggio i legami si solidificano, l’esperienza diviene un momento di condivisione – ha deciso di scoprire e di raccontare.

Dal film sono stati estratti sei spot che, dal mese di settembre scorso, sono stati trasmessi sulle principali reti televisive italiane.

“Siamo soddisfatti dei risultati della nostra campagna. La migliore risposta arriva sempre dal mercato e dalle persone competenti. La ricerca post-campaign affidata a Ipsos, che traccia i risultati sul consumatore rispetto alla fase pre, ci ha dato conforto su ogni valore reputazionale del nostro prodotto. Abbiamo fatto un passo avanti partendo da valori già molto alti, ed allungando la distanza sui competitor”, ha commentato Carlo Mangini, direttore marketing, comunicazione e sviluppo commerciale del Consorzio Parmigiano Reggiano.

“Abbiamo ricevuto il premio che una giuria di tecnici, esperti e professionisti della comunicazione, ci ha riconosciuto: primi classificati nella sezione televisione e cinema per il progetto ‘Gli Amigos’. Un grande grazie a tutti quelli che non hanno esitato a credere in un progetto coraggioso ed unico”, ha concluso Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio di tutela.

– foto ufficio stampa Consorzio Parmigiano Reggiano –

(ITALPRESS).