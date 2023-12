LOS ANGELES (USA) (ITALPRESS) – Mancato bis per Giorgio Chiellini e i Los Angeles Fc. La finale Mls è andata al Columbus Crew che ha vinto 2-1 nel match disputato nello Stato dell’Ohio nell’impianto Lower.com Field. A sbloccare il match ci pensa al 33′ Hernandez su calcio di rigore. Al 37′ il raddoppio firmato da Yeboah. Nella ripresa al 29′ Dènis Bouanga accorcia le distanze per Los Angeles. Per il Columbus Crew si tratta del terzo successo della storia dopo quelli conquistati nel 2008 e nel 2020. Il LAFC di Giorgio Chiellini era invece campione in carica dopo il successo nel 2022 ai calci di rigore contro il Philadelphia Union.

– foto: Imago –

(ITALPRESS).