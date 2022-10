VENEZIA (ITALPRESS) – Shopping Tourism – il forum italiano, è l’appuntamento ideato ed organizzato da Risposte Turismo, in partnership con il Sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia, per contribuire alla conoscenza dello shopping tourism e delle sue dinamiche in Italia. Il forum, alla sua quinta edizione e con il Patrocinio di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo e del Ministero del Turismo), torna quest’anno dopo il riscontro positivo delle precedenti manifestazioni (Venezia 2016, Roma 2017, Firenze 2018 e Milano 2019) toccando, oltre a Venezia, anche Ancona (16 novembre) e Bologna (1 dicembre). All’apertura dei lavori, che si sono svolti oggi a Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, è intervenuto l’assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga: “Questi sono eventi che fanno bene a Venezia – ha esordito l’assessore – e, allo stesso tempo, Venezia fa bene a questi eventi. Quello del turismo ovviamente e un tema centrale per noi: il turista vuole arrivare in città per vivere un’esperienza unica, ma anche poter fare acquisti di prestigio, di prodotti artigianali ed enogastronomici di alta qualità. Per questo mi sono battuto per la delibera cosiddetta ‘antipaccotiglia’, per evitare il proliferare di negozi che vendono prodotti scadenti e non rappresentativi della città e favorire invece con forza le botteghe artigiane e il commercio di qualità”.

Il forum è stato anche un’occasione di confronto tra operatori, aziende, associazioni di categoria e istituzioni che hanno avuto la possibilità di confrontarsi su un fenomeno importante che coinvolge trasversalmente un’ampia tipologia di servizi legati al turismo: “Sostenere lo sviluppo di questo fenomeno di rilievo – hanno sottolineato gli organizzatori – significa coglierne il potenziale per molti territori nel nostro Paese. Una volta avremmo detto che il turista torna a casa con un souvernir del viaggio, oggi sappiamo che esiste invece un turista che sceglie la sua destinazione sulla base dello shopping che potrà fare e dell’enogastronomia del paese che lo ospiterà”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

