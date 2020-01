FERRARA (ITALPRESS) – La Spal cade e il Bologna, in rimonta, conquista tre punti. Nell’anticipo del sabato valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, i rossoblù di Sinisa Mihajlovic battono i padroni di casa per 3-1. Al Paolo Mazza a decidere la gara è Musa Barrow, acquisto del mercato invernale dei rossoblù, subentrato nella ripresa al posto di Santander. Vantaggio della Spal con Petagna su calcio di rigore concesso da Fabbri dopo l’on field review al Var per un contatto tra Di Francesco e Paz. Ma dopo pochi secondi i rossoblù pareggiano grazie a un tiro-cross di Soriano deviato sfortunatamente in rete da Vicari. Nel secondo tempo entra Barrow e il gambiano incide subito ribadendo in rete al 59′ la respinta della difesa avversaria su cross di Berisha. Poi quattro minuti più tardi ci pensa Poli a chiudere la partita sul 3-1 con un preciso inserimento sul secondo palo. Settima vittoria in campionato per il Bologna (la prima nel 2020) che sale in nona posizione al pari del Torino, centrando per altro il quinto risultato utile nelle ultime sei gare. Per la Spal, invece, si tratta della sconfitta numero 14 che lascia i ragazzi di Semplici in diciottesima posizione. Nel prossimo turno il Bologna tornerà al Dall’Ara per affrontare il Brescia sabato 1° febbraio alle ore 15, mentre la Spal farà visita alla Lazio all’Olimpico alle 15 di domenica 2 febbraio.

