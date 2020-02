Air Italy, Fontana “Affrontare problema dal punto di vista industriale”

"Qualsiasi soluzione che pero' sia una soluzione vera del problema. Che non sia il solito pannicello caldo come per Alitalia che non ho mai affrontato il problema e' continuato a rinviare". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana al termine dell'incontro al Mit sulla crisi Air Italy. tan/pc/red