MILANO (ITALPRESS) – Air Arabia Maroc, compagnia aerea membro del gruppo Air Arabia, principale vettore low cost con sede in Marocco con sede a Casablanca, ha inaugurato giovedì 18 dicembre il proprio nuovo collegamento tra Fez e l’aeroporto Milano Bergamo, dove l’aeromobile A320 che ha effettuato il primo volo è stato accolto dal tradizionale arco d’acqua dei Vigili del Fuoco del Distaccamento aeroportuale di Orio al Serio.

Si tratta della seconda rotta che Air Arabia opera tra il Marocco e l’aeroporto di Milano Bergamo, dopo quella con Casablanca aperta il 12 maggio 2009. Il nuovo collegamento con Fez, considerata la capitale culturale del Marocco con le sue vestigia imperiali e la sua medina Patrimonio dell’Umanità UNESCO, prevede due voli settimanali, effettuati nei giorni di mercoledì e domenica.

Alla cerimonia inaugurale del volo partito da Fez e atterrato da Milano Bergamo hanno presenziato per Air Arabia, Fatima Meziane, Regional Manager Benelux Italy and Germany, Marco D’Onofrio, Italy Sales Manager, e Claudio Lazzati, Key Account Executive Air Maroc.

Sia sulla rotta con Fez che quella con Casablanca, operata tutti i giorni ad eccezione di sabato, viene impiegato l’Airbus A320 in classe unica da 174 posti. Con lo stesso tipo di aeromobile Air Arabia serve dall’aeroporto di Milano Bergamo anche le destinazioni del Cairo, con cinque voli settimanali, e durante la programmazione estiva Alessandria in Egitto.

Dal 7 dicembre 2022, Air Arabia collega tutti i giorni Milano Bergamo con l’Aeroporto Internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino e a soli venti minuti da Dubai.

Su questa rotta viene impiegato l’Airbus A321neoLR, configurato in classe unica da 215 posti.

Lo scalo a Sharjah consente di proseguire verso oltre 80 destinazioni in Asia, nei Paesi dell’Est, del Golfo Persico e in Africa.

– Foto ufficio stampa Air Arabia –

(ITALPRESS).