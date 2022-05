Aida Yespica è stata nominata “Ambasciatrice di buona volontà” dal presidente del Kiwanis Club di San Marino, Mihaela Anghel, e dal Luogotenente della Divisione XX San Marino Marche, Biancamaria Toccagni. “Sono davvero onorata di ricevere questo riconoscimento. Ammiro gli scopi e le iniziative del Kiwanis che, attraverso i Club, offre mezzi pratici per prestare un servizio altruistico e per costruire una comunità migliore”, ha detto la showgirl. Il Kiwanis Club San Marino nasce nell’aprile del 2002 e sin dalla sua fondazione ha operato concretamente, impegnandosi per promuovere e sviluppare diverse iniziative sul territorio della Repubblica che all’estero. Partecipa attivamente al progetto internazionale “Eliminate” che ha lo scopo di vaccinare mamme e bambini per debellare il tetano materno neonatale nelle zone più povere della Terra. Il premio riconosce l’impegno e la sensibilità di Yespica per le iniziative di solidarietà e si aggiunge ai numerosi riconoscimenti che ha ottenuto negli ultimi mesi. Lo scorso autunno, infatti, la showgirl ha ricevuto un premio al Campidoglio per il suo impegno alla lotta contro la violenza sulle donne. Alla fine dello scorso anno è stata nominata ambassador del Magna Grecia Awards.

(ITALPRESS).

-foto Ufficio stampa Aida Yespica-

