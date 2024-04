RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Nell’ultima giornata dei Mondiali Cadetti e Giovani di Riyadh arrivano altre due medaglie per l’Italia, firmate dalle squadre del ct Nicola Zanotti. E’ argento per il quartetto femminile composto da Manuela Spica, Mariella Viale, Maria Clementina Polli e Alessandra Nicolai, mentre si mette al collo il bronzo la squadra azzurrina maschile con Edoardo Cantini, Francesco Pagano, Edoardo Reale e Marco Stigliano. Si chiude così un’edizione iridata per i Cadetti e Giovani di grandissimo livello per la scherma italiana che, grazie alle 13 medaglie conquistata in Arabia Saudita (2 ori, 5 argenti e 6 bronzi) ha quasi doppiato la spedizione dello scorso anno a Plovdiv (dove i podi furono 7), chiudendo il medagliere per Nazioni 2024 al secondo posto assoluto, vincendo – numericamente – persino più medaglie degli Stati Uniti, Paese leader a livello giovanile. La gara femminile ha visto la formazione composta da Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Manuela Spica e Mariella Viale superare con scioltezza nel turno delle 32 le Filippine per 45-11. Negli ottavi di finale l’Italia ha battuto la Gran Bretagna per 45-32 entrando così tra le migliori otto squadre della gara iridata. Grande prestazione anche nei quarti di finale per le ragazze seguite a fondo pedana dal ct Nicola Zanotti e dal referente dell’Under 20 femminile Luigi Miracco con la vittoria sugli Stati Uniti con il punteggio di 45-42. In semifinale, contro l’Uzbekistan, le azzurrine sono state perfette nel rimanere con la testa nel match nonostante il passivo nelle prime frazioni e, grazie ad una rimonta nell’ultimo giro di assalti, sono riuscite a conquistarsi la finalissima imponendosi 45-43. La squadra italiana ha lottato fino all’ultimo anche nel match per l’oro ma ha dovuto arrendersi alla Francia con il punteggio di 45-36 chiudendo comunque con una splendida medaglia d’argento.

Grande gara anche per l’Italia della sciabola maschile. Il quartetto con Edoardo Cantini, Francesco Pagano, Edoardo Reale e Marco Stigliano ha iniziato la giornata con un netto 45-11 sull’Iraq nel tabellone da 32. Primo match insidioso per gli azzurrini già negli ottavi di finale contro la temibile Ucraina sconfitta 45-39. Nei quarti grande gestione degli assalti per la formazione guidata dal ct Zanotti e dal referente Under 20 maschile Sorin Radoi, che ha avuto la meglio sull’Uzbekistan con il punteggio di 45-40. Stop in semifinale per gli italiani che sono stati superati dalla Romania per 45-39 andandosi così a giocare il bronzo. Nella finale per il terzo posto una pronta reazione per il team Italia, con la netta vittoria sull’Egitto per 45-33 che ha consegnato agli azzurrini una medaglia preziosa e meritata. Si conclude così il campionato del Mondo Cadetti e Giovani di Riyadh 2024. La sciabola, così come il fioretto, chiude a quattro medaglie. Due quelle d’argento (Francesca Romana Lentini nella gara cadette e il quartetto di sciabola femminile Giovani) e due quelle di bronzo (Vittoria Mocci nella prova Under 17 e la squadra maschile Under 20). Per l’Italia sono 13 in tutto le medaglie con le quattro arrivate dal fioretto (l’oro della squadra femminile, gli argenti di Irene Bertini e della squadra maschile e il bronzo di Vittoria Pinna) e le cinque della spada (l’oro della squadra maschile, l’argento del team femminile e i bronzi di Federico Varone, Anita Corradino e Nicolò Del Contrasto). Un mondiale giovanile strepitoso, che conferma la bontà del lavoro svolto dalla scherma italiana anche nei settori Under 17 e Under 20.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

