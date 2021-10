Le Farfalle azzurre, nella terza giornata del Campionato del Mondo di ginnastica ritmica, in svolgimento a Kitakyushu, in Giappone, hanno conquistato la medaglia d’argento nell’All Around. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea (tutte dell’Aeronautica Militare) hanno collezionato 86,000 punti e si sono piazzate al secondo posto, alle spalle della Russia, giunta a quota 88,350. Al terzo posto la Bielorussia, con 85,400.

Le Farfalle azzurre hanno, quindi, migliorato il risultato dei Giochi di Tokyo2020, dove avevano ottenuto la medaglia di bronzo. Quello odierno è il secondo podio per le portacolori italiane in questa kermesse, dopo l’argento vinto da Sofia Raffaeli nel cerchio. Dopo la gara delle Farfalle, l’Italia si posiziona sul secondo gradino del podio anche nella classifica del Team Ranking (con il totale di 277.575 punti) sommando ai due esercizi della squadra (44.350 con le 5 palle e 41.650 nel misto con i 3 cerchi e 4 clavette) le otto routine che le individualiste Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiuculese hanno portato in qualifica.

