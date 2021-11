ROMA (ITALPRESS) – Il dialogo tra agricoltura e industria, protagonisti nello scenario della sostenibilità ambientale, è fondamentale per l’evoluzione del sistema agroalimentare sempre più orientato verso i temi del cibo sano e sostenibile, della nutrizione, della longevità e della salute dei consumatori, con i quali è necessario confrontarsi attraverso un approccio scientifico. E’ proprio nelle difficoltà di questo particolare periodo storico che il ruolo di Agronetwork assume maggiore importanza. L’associazione di promozione dell’agroindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e Università Luiss-Guido Carli, ha tenuto oggi il suo primo Comitato di Presidenza sotto la guida di Sara Farnetti, neoeletta presidente. Secondo Agronetwork occorre promuovere ed agevolare lo sviluppo della competitività delle imprese agroalimentari e, più in generale, del patrimonio agroalimentare italiano, come identitaria del Paese. “Possiamo riuscirci attraverso una strategia ancora rivolta al territorio, alle imprese agro-alimentari, maggiormente orientata al servizio, capace di cogliere i fabbisogni progettuali, di dialogo industria/agricoltura, di ricerca e innovazione”, ha detto Farnetti. “La nuova Presidenza, anche a seguito di una riflessione sui temi di maggiore attualità da parte del Comitato, vedrà tre grandi direttrici sulle quali si impegnerà in modo particolare: la sostenibilità, l’efficienza, la circolarità delle filiere agroalimentari e il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti in ciascuna fase produttiva e di servizio lungo la catena alimentare fino al consumatore finale. L’impegno funzionale e nutraceutico degli alimenti e delle ricette delle nostre tradizioni gastronomiche, con attenzione alla composizione delle diete e al loro bilanciamento in un’ottica di personalizzazione. L’urgente infrastrutturazione e modernizzazione del nostro Paese, soprattutto delle aree interne, grazie anche alle risorse comunitarie, dal digitale alla ricerca genomica, dall’agricoltura di precisione alla gestione dei big data, dalla logistica alla interportualità”, ha aggiunto.

“Queste progettualità vedranno una fortissima integrazione delle energie imprenditoriali agricole ed industriali, oltre che delle diverse competenze tecnologiche e discipline scientifiche presenti nel nostro Paese a livello di eccellenza”, ha osservato Farnetti, che ha inoltre sottolineato come essere sostenibili per l’ambiente di tutti “presuppone scelte sostenibili per la salute del singolo. Se adottiamo uno strumento di vita ed una dieta funzionale alla salire, siamo sostenibili anche per l’ambiente”. Il modello mediterraneo, personalizzato nelle quantità e nella combinazione degli alimenti, sposa perfettamente il concetto della sostenibilità ambientale e si contraddistingue per il suo equilibrio nutrizionale. E se i benefici per la salute di un’alimentazione basata sul modello mediterraneo risultano ormai noti, quelli legati all’ambiente rappresentano una sorpresa per i consumatori italiani, sempre più attenti alla sostenibilità dei prodotti che acquistano.

(ITALPRESS).