ROMA (ITALPRESS) – Crik Crok, uno dei principali player nazionali nella produzione e distribuzione di snack salati, ha ospitato il Ministro Francesco Lollobrigida e il Sindaco di Pomezia Veronica Felici nella sede del proprio stabilimento di Pomezia. L’incontro si è tenuto nell’ambito di un tour istituzionale alla scoperta delle eccellenze della regione Lazio.

Il management dell’azienda ha ringraziato il Ministro e il Sindaco per aver riconosciuto in Crik Crok uno dei marchi che si è maggiormente contraddistinto per qualità e capacità di essere protagonista in Italia e nel mondo.

Francesca Ossani, Presidente di Crik Crok, l’Amministratore Delegato Natale Lia e il Direttore Generale Claudio Sbordone, hanno accompagnato il Ministro, il Sindaco e i loro collaboratori alla visita dello stabilimento. Presente anche Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio.

Durante l’incontro la Presidente ha spiegato come l’ingresso nello scorso mese di luglio di un nuovo socio che ha rilevato la maggioranza del capitale sociale, unitamente a un nuovo management, permetterà all’azienda di avviare un processo di rilancio basato su un ambizioso piano industriale di lungo termine.

“Ringrazio il Ministro Lollobrigida e il Sindaco Felici – afferma Francesca Ossani, Presidente dell’azienda – per la considerazione mostrata verso una storica realtà produttiva italiana che da oltre 70 anni continua, con ambizione e determinazione, a scrivere una storia fatta di passione e attenzione alla qualità. L’Italianità che promuoviamo e di cui ci pregiamo è uno dei fattori critici di successo e lavoriamo quotidianamente sulla ricerca e sull’innovazione dei nostri prodotti per migliorare costantemente l’offerta al consumatore, in linea con i nuovi trend di mercato”. “Avere nel nostro territorio una best practice come quella dell’azienda Crik Crok è per noi motivo di orgoglio – interviene Veronica Felici, Sindaco di Pomezia – Questa azienda è la testimonianza concreta di una realtà che con tenacia e ‘rimboccandosi le manichè ha saputo reinventarsi per rimanere al passo con i tempi, continuando – insieme alle altre eccellenze produttive di Pomezia – ad offrire il proprio contributo all’economia del nostro territorio. Il comparto agroalimentare della nostra città è un traino per l’economia locale e non solo; le Istituzioni devono credere e investire in realtà come questa perchè rappresentano un modello di azienda che non dimentica le proprie radici, ma che – anzi – da queste radici trae la linfa vitale per guardare oltre e portare benessere a tutto il territorio”.

“L’eccellenza di un marchio non è mai un concetto isolato, piuttosto, è intrecciato con la scelta di materie prime di qualità, attenzione alla loro provenienza e riguardo verso le persone che comprano un certo tipo di prodotto – ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – L’applicazione del tricolore italiano, non è una questione di sciovinismo, ma è un simbolo tangibile di qualità e autenticità, che conferisce un valore aggiunto significativo sul mercato globale”.

foto: ufficio stampa NewsCast

