FIRENZE (ITALPRESS) – Buone nuove per la Toscana nell’ambito

dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione Europea e il

Giappone. L’olio extravergine d’oliva Toscano IGP è entrato

nell’elenco dei nuovi 28 prodotti agricoli europei di qualità

protetti in Giappone, le cosiddette indicazioni geografiche (IG).

L’accordo di partenariato economico infatti, tra le altre cose,

prevede l’aggiornamento dell’elenco delle produzioni tutelate,

ugual numero di prodotti protetti in Giappone e altrettanti

giapponesi protetti in Europa. Oltre all’elenco di prodotti IG,

l’accordo, entrato in vigore il 1 febbraio del 2019, prevede

semplificazioni di regolamentazioni, scambi di persone e servizi,

armonizzazione di standard di sicurezza tra Europa e Giappone, ma

soprattutto l’abbattimento di gran parte del miliardo di euro di

dazi doganali pagati ogni anno dalle aziende europee che esportano

in Giappone.

“L’inserimento del nostro olio Evo tra i prodotti protetti in

Giappone rappresenta un traguardo che ci inorgoglisce e fornisce

un’ulteriore grande opportunità a uno dei nostri prodotti

d’eccellenza, la nostra IGP più grande con quasi 9.000 produttori

– ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare

Stefania Saccardi – Grazie alle sue diverse proprietà

salutistiche, aspetto molto apprezzato e tenuto in alta

considerazione dal popolo giapponese, sono sicura che l’olio Evo

Toscano IGP avrà grande successo anche da loro. Non solo,

l’apertura in Giappone paese leader nell’est asiatico, significa

conseguente possibile apertura e affermazione, se accompagnata

dalla dovuta promozione, in tutto il Sud est asiatico. Prospettiva che saluto in maniera molto positiva e nella quale scorgo grandi potenzialità per i nostri produttori”.

(ITALPRESS).