Agrifood Magazine – 8/9/2021

In questo numero del Tg Agrifood, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Tele Ambiente: - Elevato standard sostenibilità per 48% aziende agricole - Nasce “Ismea Investe” per lo sviluppo della filiera agroalimentare - CLAI "Giovani e sostenibilità per il rilancio dell'agroalimentare" - La Brexit fa crollare l’export Made in Italy abr/gtr/col