Agrifood Magazine – 8/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Cresce l'export nei primi 6 mesi - Sempre più giovani scelgono l’agricoltura - Una cabina di regia per i controlli sull’import del grano duro - Lob.it, una filiera sostenibile per orzo e luppolo mgg/gsl