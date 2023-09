Agrifood Magazine – 6/9/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Vendemmia, produzione in calo - 25 milioni per la promozione di prodotti Dop e Igp - L'esercito scende in campo contro i cinghiali - A Palermo il nuovo corso di laurea triennale di Scienze Gastronomiche abr/gsl