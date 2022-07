Agrifood Magazine – 6/7/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Siccità, stato di emergenza per la metà del Made in Italy a tavola - Pizzerie, la Lombardia sorpassa la Campania - 56 mln di euro per le eccellenze gastronomiche e agroalimentari italiane - Da Activia una campagna contro lo spreco alimentare