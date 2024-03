Agrifood Magazine – 6/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, via libera alla riforma delle Indicazioni Geografiche Protette - Parco agrisolare, aumentano le risorse - Cala la domanda di carne chianina, l’allarme delle stalle - L’agriturismo vale 1,5 miliardi di euro mgg/gtr/col