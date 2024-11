Agrifood Magazine – 6/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall'Europa un miliardo per i danni da maltempo in agricoltura - Nasce ‘Filiera Pasta’ per difendere e valorizzare il Made in Italy - Pesticidi e cambiamenti climatici, gli effetti sugli insetti - La scarpetta si trasforma in un gesto gourmet con Barilla Al Bronzo mgg/gtr/col