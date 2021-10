Agrifood Magazine – 6/10/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Produzione di nocciole in calo per meteo e parassiti - Crescono gli occupati in agricoltura, +8% di giovani - Confagricoltura, entro il 15 ottobre le candidature per il premio innovazione - L’Etna costa 20 mln di danni all’agricoltura siciliana abr/mrv