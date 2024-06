Agrifood Magazine – 5/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue impone tariffe proibitive sui cereali russi - Ristorazione, 4 miliardi di investimenti previsti nel 2024 - Pizza, settore in crescita, operatori ottimisti sul futuro - Il carrello è più caro ma gli italiani scelgono la qualità abr/gsl