Agrifood Magazine – 5/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Olio extravergine, prezzi in salita ma gli italiani non rinunciano - Si allunga la lista delle piante ospiti di Xylella - Raddoppiano i prezzi di burro e uova - Agriturismi in salute, sono raddoppiati in Italia negli ultimi 20 anni mgg/gtr/col