Agrifood Magazine – 5/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Federvini, un appello per scongiurare i dazi - 41 milioni di euro per assicurazioni agevolate in agricoltura - Farine a base di insetti, crolla l’import del 30% - I turisti stranieri pazzi per il gelato artigianale mgg/mrv