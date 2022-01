Agrifood Magazine – 5/1/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Manovra, 2 miliardi per l'agroalimentare - Natale e capodanno da record per il Made in Italy - Vino, aumentano i costi di produzione in Europa - Spreco alimentare, ogni anno gli italiani buttano 65kg di cibo abr/gtr/col