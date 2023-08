Agrifood Magazine – 30/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall’Ue una consultazione pubblica per l’agroalimentare - Cresce l'insicurezza alimentare - Il cibo a domicilio vale quasi 2 miliardi - Cresce il consumo di pesce in Italia sat/gsl