Agrifood Magazine – 30/3/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Riforma della Pac, il ministro Patuanelli propone un rinvio di un anno - Via libera agli incentivi per il fotovoltaico agricolo - Parmigiano Reggiano, i consumatori premiano il “40 Mesi” - Scende il prezzo del vino ma aumentano i costi di produzione abr/gtr/col