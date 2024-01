Agrifood Magazine – 3/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Continua ad avanzare il caro spesa - Feste in agriturismo per 2 milioni di famiglie - A capodanno vincono il vino e lo spumante Made in Italy - Innovazione Agricola, assegnato il 90% dei fondi mgg/gsl