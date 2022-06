Agrifood Magazine – 29/6/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Nasce il centro agritech, dal Pnrr 320 mln per la ricerca - Ue, stretta sugli antibiotici negli allevamenti - BAT investe 30 mln per il tabacco italiano - Da Alpro una nuova bevanda 100% vegetale abr/mgg/gtr