Agrifood Magazine – 29/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Raddoppiano le risorse del PNRR - In Italia si consumano sempre meno frutta, verdura e legumi - Allarme nel piatto, la blacklist dei cibi più contaminati - Nasce il Servizio Civile Agricolo mgg/gsl