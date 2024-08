Agrifood Magazine – 28/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, produzione di gelato in calo nel 2023 - Agricoltura sinonimo di riscatto con ‘Ripartiamo dalla Nostra Terra’ - I cambiamenti climatici dettano i tempi per la vendemmia 2024 - Il benessere passa da una sana alimentazione mgg/mrv