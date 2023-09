Agrifood Magazine – 27/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Stop al fermo pesca su gran parte dell'adriatico - Al via la campagna per valorizzare i salumi dop - I campionati di Latte Art diventano sempre più “veg” - Il gelato piace sempre di più. Consumi in crescita in tutto il mondo mgg/abr/gtr/col