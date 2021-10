Agrifood Magazine – 27/10/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Pasta, è italiano il 60% del grano duro utilizzato - Export, numeri record per l’agroalimentare italiano - Un prototipo hi-tech per il riuso delle acque reflue in agricoltura - Cresce il Mercato dell’Agricoltura biologica abr/gtr/col