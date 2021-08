Agrifood Magazine – 25/8/2021

In questa edizione: - Agroalimentare, 300 prodotti di qualità riconosciuti dall'Ue - Allarme Coldiretti per l'agricoltura, danni per 1 miliardo di euro - Prosecco DOC, quantità in calo, ottimismo per la qualità - Riscaldamento globale, quali effetti sulle coltivazioni? mrv