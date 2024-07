Agrifood Magazine – 24/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Nuovi record per il commercio con l’estero - Confagricoltura chiede una svolta europea - Fertilizzanti, in arrivo le etichette digitali - Crescono le superfici agricole coltivate con metodo biologico mgg/gtr/col