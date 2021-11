Agrifood Magazine – 24/11/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dalla Pac nuove opportunità per la Viticoltura italiana - Trenta milioni di euro per il sostegno della filiera olivicola-olearia - Confagricoltura e JTI premiano l'agricoltura sociale - Cosmetici sostenibili da piante e scarti agricoli abr/gtr/col