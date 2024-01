Agrifood Magazine – 24/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Le eccellenze italiane protagoniste al Winter Fancy Food di Las Vegas - 14 milioni di euro per il rilancio della filiera della frutta a guscio - Nel 2023 calano i consumi di vino in Italia - A Fieragricola convegni e focus sui cambiamenti climatici mgg/gsl