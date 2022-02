Agrifood Magazine – 23/2/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L'Export dell'agroalimentare vale 51 miliardi ma si teme la frenata - L'agricoltura italiana è sempre più sostenibile - Il 2021 anno record per Parmigiano Reggiano - In arrivo il bando per il progetto "Parco Agrisolare" gtr/