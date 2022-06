Agrifood Magazine – 22/6/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In calo la produzione mondiale di frumento - Allarme siccità, l’Italia va verso lo stato di crisi - 500 milioni per la logistica agroalimentare - Sos animali, dalle mucche -10% di latte abr/gtr/col