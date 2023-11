Agrifood Magazine – 22/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il turismo delle radici volano per il settore - Strada in salita per l’agricoltura italiana - Guida Michelin 2024, salgono a 13 i ristoranti 3 stelle - La crisi climatica dimezza la produzione di miele mgg/gsl