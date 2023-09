Agrifood Magazine – 20/9/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Parmigiano Reggiano, al Cheese 2023 eventi e degustazioni - Per 7 italiani su 10 l’agricoltura aiuta il clima - Vendemmia 2023, si preannuncia un’annata difficile - Le imprese agroalimentari sono sempre più green e tecnologiche abr/mgg/gsl