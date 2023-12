Agrifood Magazine – 20/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Cresce l'export del settore agroalimentare - Il falso made in italy vale oltre 120 miliardi - Pere e kiwi, 11 milioni ai produttori in difficoltà - Pesticidi negli alimenti, la frutta è la più colpita mgg/gtr/col