Agrifood Magazine – 20/10/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Vinitaly Special Edition, risultati oltre le aspettative - Crollo della resa agricola, resiste solo l’avocado - Genetica e digitale: le parole chiave per l’agricoltura del futuro - Attivato il Fondo investimenti innovativi in Agricoltura. sat/gtr/col