Agrifood Magazine – 2/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Via libera al fondo per l’innovazione in agricoltura - Dal Pnrr 2,5 miliardi in più per l’agroalimentare italiano - Maltempo, Coldiretti chiede lo stato di calamità per l’agricoltura - La formazione continua è decisiva per l'innovazione abr/mgg/gsl