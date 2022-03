Agrifood Magazine – 2/3/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Corrono i prezzi di grano e mais - L’Università di Pisa presenta all'Expo Dubai un brevetto per l'agricoltura sostenibile - A Veronafiere torna Fieragricola - Wine&Siena 2022 apre i grandi eventi del vino in Toscana abr/gtr/col